Полиция задержала новосибирца, вырвавшего у ребенка сумку с 2 млн рублей

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении на несовершеннолетнего, передает УМВД Новосибирской области в Telegram-канале.

По информации ведомства, ранее неоднократно судимый 23-летний мужчина вырвал у подростка сумку, в которой было более миллиона рублей.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. СУ СК РФ по Новосибирской области расследует уголовное дело по статье «Разбой».

Напомним, 12-летний школьник стал жертвой ограбления на улице Татьяны Снежиной. Мужчина подбежал сзади и, угрожая ножом, начал отбирать у ребенка сумку. Мальчик закричал и позвал на помощь, однако рядом никого не было. Злоумышленник вырвал у ребенка сумку, внутри которой было около 1,7 миллиона рублей, и скрылся.