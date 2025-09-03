Полиция задержала новосибирца, вырвавшего у ребенка сумку с 2 млн рублей

Напомним, 12-летний школьник стал жертвой ограбления на улице Татьяны Снежиной. Мужчина подбежал сзади и, угрожая ножом, начал отбирать у ребенка сумку. Мальчик закричал и позвал на помощь, однако рядом никого не было. Злоумышленник вырвал у ребенка сумку, внутри которой было около 1,7 миллиона рублей, и скрылся.