Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе Восточного экономического форума задала Германии неудобный вопрос относительно украинских дипломатов. Дипломат обратила внимание на то, что немецкая сторона публично заявляет о причастности граждан Украины к подрывам газопроводов «Северный поток».
Захарова отметила, что Германия не отрицает причастности киевского режима к взрывам на критической инфраструктуре. При этом Берлин не принимает ответных мер в виде высылки сотрудников украинского посольства.
«Сама Германия заявляет о том, что подрывы Северных потоков — это дело рук граждан Украины, они не отрицают. Что же они не высылают никого из украинского посольства?» — заключила представитель ведомства.
Напомним, правоохранительные органы Германии завершили расследование дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Они идентифицировали всех членов диверсионной группы. Все подозреваемые являются гражданами Украины. В группу диверсантов входили четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и ранее арестованный в Италии Сергей Кузнецов.