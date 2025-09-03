Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и установил абсолютный рекорд

Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тейлора Фритца в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Встреча завершилась в четырёх сетах со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Источник: Life.ru

В полуфинале соперником Джоковича, посеянного на турнире под седьмым номером, будет испанец Карлос Алькарас (2).

Для 38-летнего серба этот полуфинал станет 14-м на US Open, это повторение рекорда американца Джимми Коннорса. На турнирах «Большого шлема» Джокович сыграет на стадии ½ финала в 53-й раз, это новый абсолютный рекорд. Ранее серб делил его с представительницей США Крис Эверт (52).

Ранее Life.ru рассказывал, что россиянина Даниила Медведева оштрафовали на $42,5 тысячи за поведение на US Open. Напомним, он вылетел в первом круге, проиграв французу Бенжамену Бонзи. В этом матче произошёл скандал с фотографом, который вышел на корт до завершения матча.