Названы регионы России, где проживает больше всего пенсионеров

Вслед за Москвой идёт Московская область, где зарегистрировано почти 2 миллиона пенсионеров, а замыкает тройку Краснодарский край с 1,6 миллионами пожилых граждан. Во всех этих регионах число женщин-пенсионерок примерно в два раза превышает количество мужчин.
Санкт-Петербург занимает четвёртое место с почти 1,5 миллиона пенсионеров, а пятую строчку рейтинга занимает Свердловская область — здесь проживают 1,3 миллиона пожилых россиян, сообщает РИА «Новости».
На другом полюсе — регионы с минимальным числом пенсионеров. Лидируют по низким показателям Байконур (около 5,2 тысячи), Ненецкий автономный округ (13,7 тысячи) и Чукотка (14,8 тысячи).
Ранее в Госдуме прозвучало предложение увеличить размер пенсий до двукратного объёма МРОТ. Так, выплаты составят примерно 45 тысяч рублей. Депутаты считают, что благодаря этому у пенсионеров появятся деньги, чтобы путешествовать и помогать семьям.