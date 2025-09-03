Названы регионы России, где проживает больше всего пенсионеров

Согласно свежим данным Социального фонда РФ, наибольшее количество пенсионеров проживает в столице и её окрестностях, а также на юге страны. Москва возглавляет список с внушительными 3,04 миллионами пожилых жителей. Среди них женщины составляют подавляющее большинство — около 2,1 миллиона, в то время как мужчин — чуть менее миллиона.