KABB: В США помощницу учителя арестовали из-за домогательств к 15-летней школьнице

Сотрудники правоохранительных органов в США арестовали помощницу учителя из школы города Сан-Антонио — она на протяжении года домогалась 15-летней школьницы. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили на KABB.

27-летнюю Присциллу Кастро задержали 30 августа — у полиции появилась информация о ее сексуальных контактах с несовершеннолетней. По словам пострадавшей, женщина пыталась заинтересовать школьницу на протяжении долгих месяцев.

27-летнюю Присциллу Кастро задержали 30 августа — у полиции появилась информация о ее сексуальных контактах с несовершеннолетней. По словам пострадавшей, женщина пыталась заинтересовать школьницу на протяжении долгих месяцев.

Из-за этого ученица испытывала постоянный дискомфорт. Кроме того, Кастро регулярно звонила ей с различных номеров. В день окончания занятий она осталась с помощницей учителя наедине в классе.

Там женщина прикасалась к девушке. После ареста Кастро внесла залог и вышла на свободу. В администрации школы заявили, что уволили ее в тот же день, добавили на телеканале.

В шоу-бизнесе также нередки скандалы, связанные с сексуальным насилием, в том числе в отношении несовершеннолетних. «Вечерняя Москва» составила подборку из пяти зарубежных знаменитостей, которых обвиняли в связях с несовершеннолетними.