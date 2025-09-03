В Венесуэле усомнились в правдивости слов США об уничтожении судна с наркотиками

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес назвал сомнительным заявление Вашингтона об уничтожении американскими военными судна с наркотиками, якобы отплывшего из Венесуэлы.
Парламентарий отметил, что в случае военных интервенций в других странах, США, «как правило, действуют через ложные поводы».
«Поэтому мы сомневаемся в правдивости заявленного, тем более странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США», — приводит РИА Новости слова депутата.
Накануне Трамп заявил о решительных действиях американских военных у берегов Венесуэлы. По его словам, войска США уничтожили судно, предположительно перевозившее наркотики.
Незадолго до этого Белый дом направил к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих.