Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле усомнились в правдивости слов США об уничтожении судна с наркотиками

В Венесуэле прокомментировали сообщение США об ударах по судну в Карибском море.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес назвал сомнительным заявление Вашингтона об уничтожении американскими военными судна с наркотиками, якобы отплывшего из Венесуэлы.

Парламентарий отметил, что в случае военных интервенций в других странах, США, «как правило, действуют через ложные поводы».

«Поэтому мы сомневаемся в правдивости заявленного, тем более странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, когда там действуют силы США», — приводит РИА Новости слова депутата.

Накануне Трамп заявил о решительных действиях американских военных у берегов Венесуэлы. По его словам, войска США уничтожили судно, предположительно перевозившее наркотики.

Незадолго до этого Белый дом направил к берегам Венесуэлы значительные военные силы, включая около десяти кораблей ВМС и тысячи военнослужащих.