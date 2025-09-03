Полиция показала фото папы римского Павла и голых женщин из дома Эпштейна

Правоохранители показали видео со следственных действий в доме покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях, силовики засняли коллекцию снимков голых женщин и встреч Эпштейна с известными людьми, пишет New York Post.
«Особняк Эпштейна изобилует фотографиями женщин, многие выглядят обнаженными, которые размещены в рамках в ванных комнатах, коридорах, его личном тренажерном зале и нескольких офисах. По всему дому разбросано более дюжины фотографий его подельницы и любовницы Гислейн Максвелл», — говорится в материале.
Примечательно, что есть фотографии встречи Эпштейна и Максвелл с Папой Римским Иоанном Павлом II, которые тоже стоят в рамках, подчеркивает автор публикации.
Уточняется, что кадры обнародовал комитет по надзору Палаты представителей после слушаний в Министерстве юстиции.
Напомним, Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в 2019 году он погиб в изоляторе, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество Эпштейну осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Трампа, мужчины дружили более 15 лет.
Ранее Конгресс США обнародовал более 30 тысяч документов по делу Эпштейна.