Захарова рассказала о проработке ответной отмены виз для китайских граждан

Ответная отмена виз для китайских граждан при поездках в РФ находится в стадии проработки, заявила Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос ответной отмены визовых требований для китайских граждан находится в стадии активной проработки. Соответствующее заявление она сделала в интервью информационному агентству ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Дипломат уточнила, что информация о ходе рассмотрения данного вопроса будет предоставляться по мере его согласования. В настоящее время ведомства занимаются детальным изучением механизмов реализации взаимной безвизовой политики.

«Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Думаю, что будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования», — уточнила представитель МИД.

Как KP.RU писал ранее, с 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан России с обычным заграничным паспортом до 30 дней. Известно, что безвизовый въезд будет действовать по 14 сентября 2026 года.

