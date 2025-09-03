Захарова рассказала о проработке ответной отмены виз для китайских граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос ответной отмены визовых требований для китайских граждан находится в стадии активной проработки. Соответствующее заявление она сделала в интервью информационному агентству ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Дипломат уточнила, что информация о ходе рассмотрения данного вопроса будет предоставляться по мере его согласования. В настоящее время ведомства занимаются детальным изучением механизмов реализации взаимной безвизовой политики.
«Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки. Думаю, что будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования», — уточнила представитель МИД.
Как KP.RU писал ранее, с 15 сентября Китай введет безвизовый режим в отношении граждан России с обычным заграничным паспортом до 30 дней. Известно, что безвизовый въезд будет действовать по 14 сентября 2026 года.