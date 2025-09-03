Ричмонд
Просыпающиеся после первого звонка будильника люди раскрыли секрет быстрого пробуждения

Люди, которые легко просыпаются утром, раскрыли секреты быстрого пробуждения после первого же звонка будильника. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Просыпающиеся после первого звонка будильника люди
Источник: Freepik

У одних все просто — они рано ложатся и рано встают.

Дайте себе достаточно времени, чтобы собраться перед работой. Обычно у меня есть час на чтение, прежде чем я выйду из дома, и это действительно хорошее начало дня. Или, если захочу, могу поспать лишний час и все равно прийти вовремя.

Otherwise_Heat_3775
пользователь Reddit

Другие ненавидят много раз за утро слышать звонок будильника.

Лично я больше всего ненавижу просыпаться из-за того, что мой сон прерывается будильником. Так что, по сути, есть два варианта: проснуться после первого, даже если это полный отстой, или проснуться после второго, третьего, но каждый раз будет становиться хуже.

NyxNight21
пользователь Reddit

Некоторым пользователям не дает заново уснуть тревога — они боятся, что проспят и из-за этого везде опоздают.

Я слишком сильно волнуюсь, чтобы позволить себе заснуть после звонка будильника, поэтому заставляю себя встать — лишние 5−10 минут сна все равно ничего не дадут.

PhotoMysterious384
пользователь Reddit