Дибров не исключил, что женится в шестой раз

Телеведущий Дмитрий Дибров допустил, что после развода с моделью Полиной Дибровой может снова жениться.

Телеведущий Дмитрий Дибров допустил, что после развода с моделью Полиной Дибровой может снова жениться. Об этом пишет «СтарХит».

«Как Господь управит. Брак — это самое счастливое, что есть на свете», — сказал Дибров в ответ на вопрос о возможности шестого брака.

Также телеведущий поделился своим мнением об идеальной женщине: по его словам, настоящая хозяйка — это та, которую мужчина любит, и она вовсе не обязана всё время стоять у плиты.

Ранее его жена Полина развелась с ним из-за бизнесмена Романа Товстика. Они прожили в браке 16 лет, причем Полина младше Дмитрия на 29 лет, а ухаживать за ней он начал, когда ей было 17. Пара воспитывает трех сыновей.

В конце августа стало известно, что новый любовник Полины изменил ей с юристкой Катей Гордон.

