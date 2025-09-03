Дибров не исключил, что женится в шестой раз

Телеведущий Дмитрий Дибров допустил, что после развода с моделью Полиной Дибровой может снова жениться. Об этом пишет «СтарХит».
«Как Господь управит. Брак — это самое счастливое, что есть на свете», — сказал Дибров в ответ на вопрос о возможности шестого брака.
Также телеведущий поделился своим мнением об идеальной женщине: по его словам, настоящая хозяйка — это та, которую мужчина любит, и она вовсе не обязана всё время стоять у плиты.
Ранее его жена Полина развелась с ним из-за бизнесмена Романа Товстика. Они прожили в браке 16 лет, причем Полина младше Дмитрия на 29 лет, а ухаживать за ней он начал, когда ей было 17. Пара воспитывает трех сыновей.
В конце августа стало известно, что новый любовник Полины изменил ей с юристкой Катей Гордон.
