Путин в Пекине пообщался с родственниками ветеранов Красной Армии

Президент РФ Владимир Путин после торжественного приёма в Пекине пообщался с родственниками ветеранов Советской Армии, сообщает Кремль.
На параде, проведенном в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, присутствовали потомки советских маршалов Александра Василевского, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Василия Чуйкова.
«Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе», — сказал Путин, приветствуя собравшихся.
Напомним, ранее Кремль опубликовал видеозапись с самыми яркими моментами военного парада в Пекине. Владимир Путин заявил, что мероприятия в столице КНР прошли блестяще.