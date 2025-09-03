Ричмонд
Путин в Пекине пообщался с родственниками ветеранов Красной Армии

На параде в Пекине присутствовали потомки советских маршалов Василевского, Жукова, Рокоссовского и Чуйкова.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин после торжественного приёма в Пекине пообщался с родственниками ветеранов Советской Армии, сообщает Кремль.

На параде, проведенном в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и завершения Второй мировой войны, присутствовали потомки советских маршалов Александра Василевского, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Василия Чуйкова.

«Это очень здорово, что мы в такие дни всегда вместе», — сказал Путин, приветствуя собравшихся.

Напомним, ранее Кремль опубликовал видеозапись с самыми яркими моментами военного парада в Пекине. Владимир Путин заявил, что мероприятия в столице КНР прошли блестяще.