Правительство выделило более 100 млрд рублей на льготную ипотеку

Правительство Российской Федерации выделило более 100 миллиардов рублей из резервного фонда на дополнительное субсидирование льготных ипотечных программ для граждан. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, подчеркнув продолжение курса на поддержку улучшения жилищных условий населения.

Источник: Life.ru

«Правительство продолжает поддерживать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия. Подписано распоряжение о выделении 100,4 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по программам “Семейная ипотека”, “Дальневосточная и арктическая ипотека”, а также “Льготная ипотека”, — отмечается в официальном сообщении кабмина.

Из общей суммы финансирования 53,4 миллиарда рублей предназначены для поддержания программы «Семейная ипотека», что позволит сохранить льготную ставку на уровне 6% для семей с детьми. Ещё 9,6 миллиарда рублей направлено на реализацию «Дальневосточной и арктической ипотеки» с рекордной ставкой в 2%.

Дополнительно 37,4 миллиарда рублей выделено на субсидирование процентных ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершившейся 1 июля 2024 года программы «Льготная ипотека». По информации правительства, эти меры обеспечат устойчивую работу ипотечных механизмов и исполнение государственных обязательств перед гражданами.

Life.ru ранее сообщал, что Центральный банк рассматривает вариант снижения ключевой ставки в 2025-м. Согласно данным, озвученным регулятором, установленная высокая ставка сыграла роль в замедлении инфляционных процессов, укреплении российской валюты и приведении цен на недвижимость к стабильному уровню.