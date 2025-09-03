Правительство выделило более 100 млрд рублей на льготную ипотеку

Из общей суммы финансирования 53,4 миллиарда рублей предназначены для поддержания программы «Семейная ипотека», что позволит сохранить льготную ставку на уровне 6% для семей с детьми. Ещё 9,6 миллиарда рублей направлено на реализацию «Дальневосточной и арктической ипотеки» с рекордной ставкой в 2%.