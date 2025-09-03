Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX

Даванков и Арапов предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мигрантов устанавливать национальный мессенджер Max и использовать его в период нахождения в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер Max в период нахождения в стране» — сказано в документе.

Подчеркивается, что такой подход позволит интегрировать Max с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с государственными органами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях.

«Прошу… поручить профильным департаментам министерства внутренних дел Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих обязательную установку и использование мигрантами защищённого мессенджера Max в период их пребывания в Российской Федерации», — говорится в документе.