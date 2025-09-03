В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX

Подчеркивается, что такой подход позволит интегрировать Max с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с государственными органами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях.