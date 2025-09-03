В Госдуме предложили обязать мигрантов устанавливать мессенджер MAX

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов и Амир Хамитов направили обращение главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением обязать мигрантов устанавливать национальный мессенджер Max и использовать его в период нахождения в России, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем необходимым законодательно закрепить обязанность иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, устанавливать и использовать мессенджер Max в период нахождения в стране» — сказано в документе.
Подчеркивается, что такой подход позволит интегрировать Max с государственными сервисами, повысить эффективность контроля за миграционной ситуацией, создать единый безопасный цифровой канал для взаимодействия мигрантов с государственными органами и работодателями, а также снизить вероятность использования иностранных мессенджеров в противоправных целях.
«Прошу… поручить профильным департаментам министерства внутренних дел Российской Федерации проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, предусматривающих обязательную установку и использование мигрантами защищённого мессенджера Max в период их пребывания в Российской Федерации», — говорится в документе.