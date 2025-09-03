Мужчина в Гонконге сбежал со свидания, оставив девушке счет на 870 тысяч рублей

Мужчина сбежал со свидания, на которое пригласил девушку в Гонконге. В итоге его спутнице пришлось платить большую сумму. Об этом случае рассказали в издании South China Morning Post.
Пара познакомилась в Telegram год назад. В конце августа они запланировали первую встречу. Парень повел девушку в дорогой ресторан, находящийся в центре города.
Ужин обошелся в 4,8 тысячи гонконгских долларов (50 тысяч рублей). Кроме того, на столе стояла бутылка шампанского Krug Clos d"Ambonnay стоимостью 71,8 тысячи гонконгских долларов (740 тысяч рублей).
Неожиданно мужчина отлучился в туалет, после чего исчез. Девушка пыталась до него дозвониться, однако он не отвечал. Чтобы оплатить внушительный счет, китаянке пришлось обратиться за помощью к знакомым. На следующий день она пожаловалась на ухажера в полицию.
К вечеру сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину по фамилии Вонг, добавили в издании.
В прошлом году девушка из Подмосковья испугалась неадекватного поведения своего кавалера с сайта для знакомств и сбежала от него через окно.