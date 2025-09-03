Ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

На 91-м году жизни ушел из жизни выдающийся советский и российский авиационный конструктор Юрий Ивашечкин, стоявший у истоков создания знаменитого штурмовика Су-25. Печальную новость распространил Telegram-канал «Военный осведомитель».
Юрий Викторович посвятил многие годы работе в ОКБ имени Сухого, где в период с 1980 по 1985 год занимал пост главного конструктора. Он внес значительный вклад в разработку таких легендарных самолетов, как Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25, а в 2000 году возглавил работы по созданию пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100.
Юрий Ивашечкин — советский и российский авиаконструктор, чья профессиональная деятельность охватила более пяти десятилетий. Выпускник Московского авиационного института, он начинал свой путь в НИИ парашютно-десантного снаряжения, где создал парашютную систему для сверхзвукового бомбардировщика Т-4. Лауреат Государственной премии СССР, он был удостоен орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
Су-25 представляет собой одноместный бронированный дозвуковой самолет-штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам в ходе боевых действий. Машина способна круглосуточно поражать цели с заранее известными координатами в любых метеоусловиях. Летные испытания Су-25 начались в феврале 1975 года. Штурмовик остается на вооружении Воздушно-космических сил России по сей день.
