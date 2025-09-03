Ушел из жизни создатель легендарного штурмовика Су-25 Юрий Ивашечкин

Юрий Викторович посвятил многие годы работе в ОКБ имени Сухого, где в период с 1980 по 1985 год занимал пост главного конструктора. Он внес значительный вклад в разработку таких легендарных самолетов, как Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25, а в 2000 году возглавил работы по созданию пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100.