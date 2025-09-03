Снова можно выдохнуть: какой силы будет магнитная буря 4 сентября 2025

Прогноз магнитной активности 4 сентября 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, 4 сентября 2025 года ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка с небольшой вероятностью возникновения магнитных бурь. Несмотря на относительно низкий риск сильных геомагнитных колебаний, метеочувствительным людям рекомендуется следить за своим самочувствием. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в начале сентября 2025.
Начало осени 2025 года характеризуется умеренной солнечной активностью. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 3 сентября 2025 года на Солнце была зафиксирована вспышка класса C4.2, которая произошла в области 4197. Пик активности этой вспышки пришелся на 00:03 по московскому времени, а общая продолжительность явления составила около 13 минут (с 23:55 до 00:08).
Согласно последним наблюдениям, обновленным 3 сентября в 03:21, в настоящий момент на Земле фиксируются геомагнитные возмущения с индексом Kp, равным 4.33. Для сравнения, индекс AP составляет 40 единиц, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 достиг отметки 191, что указывает на повышенную, но не экстремальную солнечную активность.
Напомним, что днем ранее, 2 сентября, прогнозировалась возможность магнитной бури уровня G2.7 с планетарным индексом Kp около 6.67. Это соответствует довольно сильному геомагнитному возмущению.
Прогноз магнитной бури 4 сентября 2025.
Согласно расчетам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, 4 сентября 2025 года вероятность возникновения магнитной бури составляет всего 7%. При этом вероятность геомагнитных возмущений без достижения уровня бури оценивается в 25%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — в 68%.
Прогнозное значение индекса Ap на 4 сентября составляет 20 единиц, что значительно ниже текущего показателя в 40 единиц. Индекс F10.7, характеризующий интенсивность солнечного радиоизлучения, ожидается на уровне 140, что также меньше сегодняшнего значения (191).
Таким образом, общая тенденция указывает на постепенное снижение геомагнитной активности и стабилизацию магнитного поля Земли к 4 сентября. Несмотря на низкую вероятность сильных магнитных бурь, небольшие колебания магнитного поля все же возможны.
Что такое магнитные бури и как они измеряются.
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки или корональные выбросы массы, они усиливают солнечный ветер, который, достигая Земли, воздействует на её магнитосферу.
Для измерения интенсивности магнитных бурь ученые используют несколько индексов:
Kp-индекс — планетарный индекс, характеризующий глобальную геомагнитную активность. Шкала варьируется от 0 до 9, где значения 5 и выше указывают на магнитную бурю.Ap-индекс — среднесуточный планетарный индекс, также отражающий общую геомагнитную активность. Чем выше значение, тем сильнее возмущение магнитного поля.F10.7 — индекс, измеряющий интенсивность солнечного радиоизлучения на длине волны 10,7 см. Этот показатель используется для оценки общей солнечной активности.
Магнитные бури классифицируются по шкале G от G1 (слабые) до G5 (экстремальные). Прогнозируемая на 2 сентября буря уровня G2.7 относилась к категории умеренно сильных.
Как снизить влияние магнитных бурь на самочувствие.
Несмотря на то, что 4 сентября 2025 года ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка, метеочувствительным людям рекомендуется принять превентивные меры для снижения возможного дискомфорта:
Режим дня и отдых. Постарайтесь обеспечить себе полноценный сон не менее 7−8 часов. В периоды даже слабых геомагнитных возмущений организму требуется больше времени на восстановление. Питьевой режим. Увеличьте потребление чистой воды — это поможет улучшить кровообращение и общее самочувствие. Питание. Ограничьте употребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, отдавая предпочтение легким, богатым витаминами блюдам. Физическая активность. Умеренные физические нагрузки помогут организму лучше адаптироваться к колебаниям магнитного поля, но избегайте интенсивных тренировок. Лекарственные препараты. Если вы принимаете лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, держите их под рукой и следите за своим состоянием.