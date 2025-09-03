Снова можно выдохнуть: какой силы будет магнитная буря 4 сентября 2025

Режим дня и отдых. Постарайтесь обеспечить себе полноценный сон не менее 7−8 часов. В периоды даже слабых геомагнитных возмущений организму требуется больше времени на восстановление. Питьевой режим. Увеличьте потребление чистой воды — это поможет улучшить кровообращение и общее самочувствие. Питание. Ограничьте употребление кофеина, алкоголя и тяжелой пищи, отдавая предпочтение легким, богатым витаминами блюдам. Физическая активность. Умеренные физические нагрузки помогут организму лучше адаптироваться к колебаниям магнитного поля, но избегайте интенсивных тренировок. Лекарственные препараты. Если вы принимаете лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, держите их под рукой и следите за своим состоянием.