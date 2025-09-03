Ричмонд
В Минтруде РФ сообщили о серьезном перекосе в льготной ипотеке

Первый замминистра труда Баталина рассказала о ситуации со льготной ипотеке.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра труда Ольга Баталина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) обратила внимание на серьезный «перекос» в развитии «годных» ипотечных программ.

По ее словам, россияне чаще берут в семейную ипотеку квартиры-студии и однокомнатные квартиры, которые «очевидно» не подходят для жизни семьи с двумя или тремя детьми.

«Сегодня у нас, собственно, никаких ограничений внутри льготных и ипотечных программ с точки зрения направления этих средств на приобретение жилья различной площади нет… И второе: … жилье приобретают не прямо всегда в том месте, где семья реально живет», — отметила она.

На этом фоне Баталина подчеркнула важность развития альтернативных способов улучшения жилищных условий вне ипотеки. Она предложила более глубоко изучить потенциал аренды, в том числе, насколько она подходит для семей, а также насколько хорошо помогает «увязать запросы рынка труда и вопроса демографии».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал возможные изменения в программе семейной ипотеки. По его словам, рассматривают идею введения разных процентных ставок в различных регионах.

