В Минтруде РФ сообщили о серьезном перекосе в льготной ипотеке

Первый заместитель министра труда Ольга Баталина на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) обратила внимание на серьезный «перекос» в развитии «годных» ипотечных программ.
По ее словам, россияне чаще берут в семейную ипотеку квартиры-студии и однокомнатные квартиры, которые «очевидно» не подходят для жизни семьи с двумя или тремя детьми.
«Сегодня у нас, собственно, никаких ограничений внутри льготных и ипотечных программ с точки зрения направления этих средств на приобретение жилья различной площади нет… И второе: … жилье приобретают не прямо всегда в том месте, где семья реально живет», — отметила она.
На этом фоне Баталина подчеркнула важность развития альтернативных способов улучшения жилищных условий вне ипотеки. Она предложила более глубоко изучить потенциал аренды, в том числе, насколько она подходит для семей, а также насколько хорошо помогает «увязать запросы рынка труда и вопроса демографии».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал возможные изменения в программе семейной ипотеки. По его словам, рассматривают идею введения разных процентных ставок в различных регионах.