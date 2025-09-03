Рэперша Карди Би выиграла суд о нападении на охрану

Карди Би, которая якобы в тот период пыталась скрыть свою первую беременность от мужа — рэпера Оффсета, заявила в суде, что Эллис следила за ней и снимала на телефон. Ее слова подтвердили врач Дэвид Финке и сотрудница ресепшена, отметившие, что драки они не видели.