Врач рассказала, какие действия помогают позитивно начинать новый день

Ни один утренний ритуал не способен подарить заряд бодрости на весь день, если человек регулярно лишает себя полноценного отдыха. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала терапевт и психолог Марина Астафьева.

По словам специалиста, в среднем необходимо уделять сну не менее восьми часов. Только так организм успевает восстановиться. Качественный отдых влияет не только на эмоциональное состояние, но и на работу пищеварительной системы.

«Именно во время сна мозг обрабатывает всю информацию, полученную за день: все плохое уходит, хорошее — активизируется. В голову приходят интересные идеи, мозг находит решения проблем», — заявила специалист.

Вторым обязательным пунктом утреннего распорядка психолог назвала завтрак, который должен быть питательным, но лёгким.

Астафьева советует включать в первый приём пищи белки и углеводы, при этом не злоупотреблять сахаром. Для этого подойдут каша или цельнозерновой хлеб. Из последнего можно приготовить бутерброд с овощами или небольшим количеством сливочного масла.

Специалист посоветовала утром отказаться от продуктов, которые могут вызвать вздутие, например, бобовые или калорийные выпечки.

