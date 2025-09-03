Два астероида размером с самолет пролетят рядом с Землей в сентябре

Два астероида, 2025 QD8 и 2025 QV5, пролетят рядом с Землей 3 и 4 сентября соответственно, каждый из них размером с пассажирский самолет, пишет New York Post со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов космического агентства (CNEOS).