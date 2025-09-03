Два астероида размером с самолет пролетят рядом с Землей в сентябре

Два астероида, 2025 QD8 и 2025 QV5, пролетят рядом с Землей 3 и 4 сентября соответственно, каждый из них размером с пассажирский самолет, пишет New York Post со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов космического агентства (CNEOS).
«2025 QV5 вращается вокруг Солнца каждые 359,4 дня, в течение которых он дрейфует между орбитами Земли и Венеры, находясь между двумя планетами», — говорится в материале.
Однако 4 сентября астероид будет пролетать от Земли на расстоянии 500 тыс. миль (804,6 тыс. км) — максимально близко за прошедшие 100 лет.
2025 QD8 пройдет на расстоянии 136 тыс. миль (218,8 тыс. км) — это намного ближе, чем располагается Луна.
Астрономы утверждают, что оба космических тела не угрожают нашей планете. Даже если они вдруг станут падать на Землю, большая их часть сгорит в атмосфере.
