Ефремову при разводе с пятой женой Кругликовой предстоит поделить недвижимость на 200 млн

По имеющимся данным, в состав имущества, подлежащего разделу, входит шестикомнатная квартира площадью 150 квадратных метров в престижном Плотниковом переулке (фото 1), приобретённая Ефремовым в 2011 году и оцениваемая сегодня в 140 миллионов рублей. Также делится квартира на Большой Никитской площадью 45 квадратных метров, оформленная на Кругликову в 2019 году и стоящая около 40 миллионов рублей, и загородный дом с участком в Красногорском районе стоимостью 20 миллионов рублей.