В ГИБДД рассказали, как оплатить новую госпошлину за техосмотр

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Реквизиты для оплаты новой госпошлины за внесение сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра транспорта можно получить у операторов ТО или в территориальном органе МВД России, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции России.
«Автовладельцам в части получения реквизитов по вопросам уплаты указанной госпошлины необходимо обращаться к операторам ТО или в территориальный орган МВД России, на территории размещения которого предоставляется соответствующая услуга», — говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 сентября введена новая госпошлина в 500 рублей, которую обязаны заплатить граждане, обратившиеся за совершением юридически значимых действий, связанных с внесением сведений в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО) при оформлении диагностической карты по результатам техосмотра транспорта.
Кроме того также введена еще одна новая госпошлина в 15 тысяч рублей за выдачу организациям, ведущим образовательную деятельность и реализующим основные программы профессионального обучения водителей соответствующих категорий и подкатегорий, заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям.
Также правоохранители напомнили, что изменились размеры ряда других государственных пошлин. Так, госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе выросла с 2 до 4 тысяч рублей, за выдачу международного водительского удостоверения — с 1,6 до 3,2 тысячи рублей, за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили — с 2 до 3 тысяч рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — с 500 до 1,5 тысячи рублей, за выдачу паспорта транспортного средства — с 800 до 1,2 тысячи рублей.