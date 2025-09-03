В ГИБДД рассказали, как оплатить новую госпошлину за техосмотр

Также правоохранители напомнили, что изменились размеры ряда других государственных пошлин. Так, госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе выросла с 2 до 4 тысяч рублей, за выдачу международного водительского удостоверения — с 1,6 до 3,2 тысячи рублей, за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили — с 2 до 3 тысяч рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — с 500 до 1,5 тысячи рублей, за выдачу паспорта транспортного средства — с 800 до 1,2 тысячи рублей.