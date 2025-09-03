В Забайкалье установили четвертый пункт весогабаритного контроля

Четвертый в Забайкалье автоматический пункт весогабаритного контроля установили на трассе Чита — Романовка — Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора края.
В течение трех месяцев оборудование будет работать в тестовом режиме, потом его введут в постоянную эксплуатацию. В комплекс встроены камеры фото- и видеофиксации, которые позволяют фиксировать не только нарушения веса и габаритов, но и ПДД. Например, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, движение по обочинам и не только.
«Данный объект позволит обеспечить контроль за движением перегруженных автомобилей, а также взыскание с них штрафов в случае выявления нарушений, установленных законом о весогабаритных параметрах. Функционирование данного комплекса позволит не только обеспечить сохранность автомобильных дорог и предотвратить их разрушение, но и поможет пополнить региональный дорожный фонд за счет штрафов, наложенных на недобросовестных перевозчиков, разрушающих наши дороги в погоне за собственной прибылью», — рассказала директор «Забавтодора» Елена Рыжкова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.