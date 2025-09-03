В Забайкалье установили четвертый пункт весогабаритного контроля

В течение трех месяцев оборудование будет работать в тестовом режиме, потом его введут в постоянную эксплуатацию. В комплекс встроены камеры фото- и видеофиксации, которые позволяют фиксировать не только нарушения веса и габаритов, но и ПДД. Например, выезд на полосу встречного движения, превышение скорости, движение по обочинам и не только.