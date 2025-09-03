В городе Марксе Саратовской области открылась современная библиотека

Центральная районная библиотека открылась в городе Марксе Саратовской области после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
«В здании завершены капремонт и переоснащение в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Залы оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием — 3D-принтером, интерактивной панелью, системой виртуальной реальности. Выделены зоны для работы в малых группах и для самообразования, созданы места с подключением к сети Интернет, фондам электронных библиотек и другим базам данных, бесплатному Wi-Fi. Модульная мебель позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий: мини-кинозал или дискуссионную площадку», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Также в библиотеке открылась информационная выставка-экспозиция «История специальной военной операции». А в фонд учреждения передана Книга Памяти Саратовской области, плакаты с фотографиями героев и экспонаты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.