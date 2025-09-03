В городе Марксе Саратовской области открылась современная библиотека

«В здании завершены капремонт и переоснащение в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Залы оснащены компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием — 3D-принтером, интерактивной панелью, системой виртуальной реальности. Выделены зоны для работы в малых группах и для самообразования, созданы места с подключением к сети Интернет, фондам электронных библиотек и другим базам данных, бесплатному Wi-Fi. Модульная мебель позволяет трансформировать пространство под любой формат мероприятий: мини-кинозал или дискуссионную площадку», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.