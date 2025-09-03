В школе Пятигорска открылся технологический ресурсно-методический центр

Ресурсно-методический центр по учебному предмету «Труд (технология)» открылся на базе школы № 31 в Пятигорске при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Кабинет для девочек оборудован швейными машинками, столом для раскроя и создания выкроек, гладильными досками и утюгами с паровым увлажнением, манекеном для создания одежды и многим другим. Для мальчиков подготовили мастерскую с современными столярными, слесарными и электроинструментами.
«Мы уверены, что такой подход поможет детям раскрыть свои таланты, получить практические навыки, которые пригодятся в жизни, и, возможно, определиться с будущей профессией. Открытие ресурсно-методического центра — это большой шаг к тому, чтобы образование стало более качественным, практико-ориентированным и современным», — отметила министр образования Ставропольского края Мария Смагина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.