В Тверской области открылся первый агрокласс

К обучению приступили 26 ребят из 7-го класса и 8 человек — из 10-го. Они будут осваивать профессии в сфере агропромышленного комплекса. В создании агротехнологического класса в Лихославльской школе принимала участие компания «Тверь Агропром». Она получила господдержку, в том числе на ремонт помещений и закупку оборудования.