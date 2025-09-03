В Тверской области открылся первый агрокласс

Первый в Тверской области агрокласс по профилю «Генетика и селекция растений» открылся на базе школы № 1 города Лихославля при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
К обучению приступили 26 ребят из 7-го класса и 8 человек — из 10-го. Они будут осваивать профессии в сфере агропромышленного комплекса. В создании агротехнологического класса в Лихославльской школе принимала участие компания «Тверь Агропром». Она получила господдержку, в том числе на ремонт помещений и закупку оборудования.
Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты учителям, работающим в этих классах, а также преподавателям агровузов, колледжей, специалистам профильных научных учреждений для проведения научных исследований. Всего в регионе в 2025—2026 годах планируют создать 7 агроклассов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.