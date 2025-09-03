В Тверской области 1 сентября открылись две новые школы

Две новые школы в деревне Вахонино и поселке Максатиха Тверской области открылись 1 сентября. Строительство новых учебных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате правительства региона.
Школа в Вахонино рассчитана на 100 мест, в Максатихе — на 300. В них созданы все условия, чтобы дети могли получать качественное образование и воспитание, заниматься творчеством и спортом.
С приветствием к педагогам, родителям и ученикам новых школ обратился глава региона Игорь Руденя.
«Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью интересных открытий, помогает раскрыть ваши таланты и способности. Особые напутствия и пожелания звучат в адрес учащихся выпускных классов. Впереди у вас решающий учебный год, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие и благородные цели и достигайте их!» — сказал губернатор.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.