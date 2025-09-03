В Тверской области 1 сентября открылись две новые школы

«Пусть каждый день учебы будет наполнен радостью интересных открытий, помогает раскрыть ваши таланты и способности. Особые напутствия и пожелания звучат в адрес учащихся выпускных классов. Впереди у вас решающий учебный год, когда нужно подготовиться к сдаче экзаменов, определиться с будущей профессией. Смело идите к своей мечте, ставьте высокие и благородные цели и достигайте их!» — сказал губернатор.