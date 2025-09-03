В чувашском селе Малые Кармалы построят амбулаторию

Современную амбулаторию построят в селе Малые Кармалы Республики Чувашии по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Ибресинского муниципального округа.
Сейчас жители округа, — более 1600 человек — получают медпомощь в старом деревянном здании, которое уже практически износилось. Новую амбулаторию возведут на том же месте. Строители уже заложили фундамент, завершить работы полностью планируют до конца года.
«Забота о здоровье населения — одна из важнейших задач властей любого уровня. Модернизируя первичное здравоохранение, мы создаем равные условия доступа к качественной медицине для всех жителей региона», — отметил заместитель председателя правительства Чувашии Владимир Степанов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.