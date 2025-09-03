В Городовиковске Республики Калмыкии обновили школу

Школа № 3 в городе Городовиковске в Калмыкии открылась 1 сентября после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства республики.
В учреждении специалисты заменили кровлю, инженерные сети, провели отделочные работы и облицовку фасада здания. Также там обустроили просторную столовую на 80 посадочных мест и оборудовали кабинет иностранных языков звуковым и компьютерным программно-аппаратным комплексом.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.