В селе Новоберезово Курганской области построили фельдшерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли в селе Новоберезово в Курганской области. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«В конце прошлого года началась установка нового модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Новоберезово Петуховского муниципального округа. На строительство выделено более 5 миллионов рублей. Площадь здания, состоящего из трех собранных в заводских условиях модулей, составляет 90 квадратных метров», — отметила главный врач межрайонной больницы № 1 Зульфия Ганиева.
В новом ФАПе есть кабинет приема, процедурная, санитарная комната и просторная зона ожидания. Также здание оснащено системами отопления, водоснабжения и канализации.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.