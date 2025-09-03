Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее в СМИ писали со ссылкой на слова главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, что потенциально в России количество пациентов с ХОБЛ может достигать приблизительно 10 миллионов человек.
«Исследования, необходимые для выявления ХОБЛ, уже входят в состав диспансеризации и доступны совершенно бесплатно для граждан с факторами риска развития ХОБЛ, такими как курение и хронические заболевания бронхов и легких. Своевременное выявление заболевания значительно улучшает прогноз, в этой связи призываем граждан пройти диспансеризацию в своей поликлинике», — сказал Кузнецов.