Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию

Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию, чтобы вовремя выявить ХОБЛ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Своевременное выявление хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) значительно улучшает прогноз, поэтому необходимо пройти диспансеризацию, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее в СМИ писали со ссылкой на слова главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, что потенциально в России количество пациентов с ХОБЛ может достигать приблизительно 10 миллионов человек.

«Исследования, необходимые для выявления ХОБЛ, уже входят в состав диспансеризации и доступны совершенно бесплатно для граждан с факторами риска развития ХОБЛ, такими как курение и хронические заболевания бронхов и легких. Своевременное выявление заболевания значительно улучшает прогноз, в этой связи призываем граждан пройти диспансеризацию в своей поликлинике», — сказал Кузнецов.