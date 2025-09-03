Производственный календарь на октябрь 2025 года: сколько рабочих дней и часов в месяце

В материале собраны сведения о праздничных датах в октябре 2025 года, количестве рабочих и выходных дней при пятидневке, рекомендациях по отпуску и норме рабочего времени.
Есть ли праздничные дни в октябре 2025 года
В октябре нет официальных государственных праздников, которые дают дополнительные выходные. Все календарные нерабочие дни приходятся на субботы и воскресенья. Поэтому месяц считается стандартным и не предусматривает переносов рабочих дней.
Производственный календарь на 2025 год: выходные и рабочие дни
В октябре 2025 года при пятидневной рабочей неделе будет:
- 23 рабочих дня;
- 8 выходных дней (субботы и воскресенья).
Таким образом, октябрь остается полноценным трудовым месяцем без сокращенных периодов.
Стоит ли брать отпуск в октябре 2025 года
Так как праздничных дней в октябре нет, отпуск в этом месяце обычно оформляют исходя из личных обстоятельств или планов работодателя. Удобнее всего брать отдых в начале или в конце месяца, чтобы минимизировать разрыв в рабочих процессах.
Что касается финансовой выгоды, то стоит помнить: при расчете зарплаты и отпускных сумму оклада распределяют на общее число рабочих дней и затем умножают на количество дней, которые сотрудник реально отработал. К примеру, в августе 2025 года производственный календарь содержит 21 рабочий день, а в октябре — уже 23. Из этого следует, что цена одного дня труда в августе окажется выше, чем в октябре.
Чтобы отпуск оказался финансово удобнее, его стоит планировать так, чтобы в период отдыха попадали выходные. Эти дни не уменьшают число оплачиваемых рабочих, но включаются в расчет отпускных. Поэтому в октябре оптимально оформить отпуск так, чтобы он захватывал выходные даты — например, пару суббот и пару воскресений.
Норма часов в октябре 2025 года
При разных вариантах продолжительности рабочей недели в октябре 2025 года установлены следующие нормы.
|40-часовая неделя
|184 часа
|36-часовая неделя
|165,6 часа
|24-часовая неделя
|110,4 часа
Норма определяется Трудовым кодексом РФ и учитывается при расчете зарплаты и графиков работы.