Производственный календарь на октябрь 2025 года: сколько рабочих дней и часов в месяце

В повседневной работе часто нужен ориентир, сколько трудовых и выходных дней включает месяц. Поэтому при планировании дел обращаются к такому инструменту, как производственный календарь на октябрь 2025 года. Он помогает заранее распределить график, учесть отпуск и нагрузку по часам.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Погода в октябре 2025 года
Источник: https://ru.freepik.com

В материале собраны сведения о праздничных датах в октябре 2025 года, количестве рабочих и выходных дней при пятидневке, рекомендациях по отпуску и норме рабочего времени.

Есть ли праздничные дни в октябре 2025 года

В октябре нет официальных государственных праздников, которые дают дополнительные выходные. Все календарные нерабочие дни приходятся на субботы и воскресенья. Поэтому месяц считается стандартным и не предусматривает переносов рабочих дней.

Производственный календарь на 2025 год: выходные и рабочие дни

В октябре 2025 года при пятидневной рабочей неделе будет:

  • 23 рабочих дня;
  • 8 выходных дней (субботы и воскресенья).

Таким образом, октябрь остается полноценным трудовым месяцем без сокращенных периодов.

Производственный календарь на 2025 год
Источник: VK

Стоит ли брать отпуск в октябре 2025 года

Так как праздничных дней в октябре нет, отпуск в этом месяце обычно оформляют исходя из личных обстоятельств или планов работодателя. Удобнее всего брать отдых в начале или в конце месяца, чтобы минимизировать разрыв в рабочих процессах.

Что касается финансовой выгоды, то стоит помнить: при расчете зарплаты и отпускных сумму оклада распределяют на общее число рабочих дней и затем умножают на количество дней, которые сотрудник реально отработал. К примеру, в августе 2025 года производственный календарь содержит 21 рабочий день, а в октябре — уже 23. Из этого следует, что цена одного дня труда в августе окажется выше, чем в октябре.

Чтобы отпуск оказался финансово удобнее, его стоит планировать так, чтобы в период отдыха попадали выходные. Эти дни не уменьшают число оплачиваемых рабочих, но включаются в расчет отпускных. Поэтому в октябре оптимально оформить отпуск так, чтобы он захватывал выходные даты — например, пару суббот и пару воскресений.

Норма часов в октябре 2025 года

При разных вариантах продолжительности рабочей недели в октябре 2025 года установлены следующие нормы.

40-часовая неделя
184 часа
36-часовая неделя
165,6 часа
24-часовая неделя
110,4 часа

Норма определяется Трудовым кодексом РФ и учитывается при расчете зарплаты и графиков работы.