Умер создатель истребителя Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100 Юрий Ивашечкин

Скончался советский и российский авиационный конструктор Юрий Ивашечкин, руководивший созданием знаменитого штурмовика Су-25. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.
Как отмечается в сообщении ОАК, «скоропостижно скончался один из выдающихся сотрудников нашего предприятия, замечательный человек, высококлассный специалист и наставник — Юрий Викторович Ивашечкин».
Юрий Викторович, родившийся в декабре 1933 года, начал свою карьеру в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения, где разработал парашют Т-4. С января 1961 года он перешел в ОКБ Сухого, где принимал участие в создании самолетов Су-9, Су-15, Су-24, а также многоцелевого Т-4. В марте 1968 года Ивашечкин возглавил работы по штурмовику Т-8, ставшему впоследствии известным как Су-25, и с 1980 по 1983 год исполнял обязанности главного конструктора этого самолета.
В качестве заместителя командира группы «Ромб» он принимал участие в испытаниях будущего штурмовика непосредственно в условиях боевых действий в Афганистане.
В 1985 году конструктор перешел на работу в ОКБ Микояна, а в конструкторское бюро «Сухого» вернулся только в 2000 году. С 2001 года он стал главным конструктором пассажирского самолета SSJ-100 в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». В период с 2001 по 2007 год под его началом и при личном участии были разработаны аэродинамическая схема и проведены ключевые конструктивные решения для этого лайнера. С 2007 по 2013 год Ивашечкин занимал пост советника президента в компании.
За значительные успехи в разработке отечественной авиационной техники Юрий Ивашечкин был награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», а также рядом медалей.