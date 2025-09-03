Умер создатель истребителя Су-25 и первый главный конструктор SSJ-100 Юрий Ивашечкин

В 1985 году конструктор перешел на работу в ОКБ Микояна, а в конструкторское бюро «Сухого» вернулся только в 2000 году. С 2001 года он стал главным конструктором пассажирского самолета SSJ-100 в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». В период с 2001 по 2007 год под его началом и при личном участии были разработаны аэродинамическая схема и проведены ключевые конструктивные решения для этого лайнера. С 2007 по 2013 год Ивашечкин занимал пост советника президента в компании.