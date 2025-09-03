Астроном Язев: комета C/2025 A6 будет видна во всех странах Северного полушария

«Есть надежда, что после прохождения перигелия орбиты из ядра кометы будут выброшены пыль и газ, и она окажется ярче. Впрочем, шансы на это не очень велики: комета уже не раз проходила в окрестностях Солнца, и то, что она могла легко выбросить, скорее всего, она уже выбросила во время предыдущих визитов к центру Солнечной системы. Тем не менее, шансы на то, что комета окажется ярче, чем можно ожидать согласно прогнозу, сохраняются», — пояснил Язев.