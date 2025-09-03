В Москве открыли новый набор в школу волонтера культурного наследия

После лекционного курса для слушателей проведут практические занятия, которые займут 20 часов. Волонтеры посетят археологические бюро, побывают на раскопках и увидят, как происходит реставрация старинных предметов. Например, в прошлом году обучающиеся побывали на одной из самых масштабных археологических площадок за последнее время — на территории Чижевского подворья. Там они помогли специалистам упаковывать для лучшей сохранности часть находок из белого камня, а также промывали фрагменты древней керамики. Они учились определять и собирать воедино элементы керамических сосудов и посуды и даже смогли самостоятельно восстановить форму нескольких изразцов XVII века.