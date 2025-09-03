В Москве открыли новый набор в школу волонтера культурного наследия

Набор в школу волонтера культурного наследия по направлению «Археология» открыли в Москве. Развитие добровольческой деятельности — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Для обучающихся будут проводить лекции, посвященные археологическим исследованиям и методикам проведения раскопок, консервации находок и музеефикации. Также им расскажут, какие древние артефакты были найдены на территории столицы.
«Приглашаем всех желающих присоединиться к обучению, познакомиться с профессией археолога, побывать в археологических бюро, на городских площадках и своими руками прикоснуться к уникальным находкам, которые хранят в себе историю Москвы. В школе волонтера культурного наследия уже завершен первый лекционный блок по направлению “Реставрация”, а теперь мы открываем набор по еще одному не менее интересному направлению “Археология”», — сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
После лекционного курса для слушателей проведут практические занятия, которые займут 20 часов. Волонтеры посетят археологические бюро, побывают на раскопках и увидят, как происходит реставрация старинных предметов. Например, в прошлом году обучающиеся побывали на одной из самых масштабных археологических площадок за последнее время — на территории Чижевского подворья. Там они помогли специалистам упаковывать для лучшей сохранности часть находок из белого камня, а также промывали фрагменты древней керамики. Они учились определять и собирать воедино элементы керамических сосудов и посуды и даже смогли самостоятельно восстановить форму нескольких изразцов XVII века.
Присоединиться к программе могут горожане старше 18 лет. Подать заявку необходимо на сайте ресурсного центра «Мосволонтер». Обучение смогут пройти москвичи, у которых есть волонтерский опыт в сфере сохранения культурного наследия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.