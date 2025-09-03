Ричмонд
Приехали: самокатчиков в Казахстане будут штрафовать

МВД обсуждает новые меры с депутатами парламента.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Глава МВД Казахстана Ержан Саденов прокомментировал предложения казахстанцев ограничить скорость электросамокатов.

Он напомнил, что в 2023 году сенат принял закон по самокатам, они признаны транспортным средством.

«Много вопросов у общества, самый главный — нет инфраструктуры и по скорости. У нас это обсуждается и с депутатами. Поэтому, если нормы примут, мы активно в рабочей группе участвуем и будем участвовать, чтобы принять положительное решение. Закон есть, это наше оружие и мы по нему работаем», — сказал Саденов.

Также он напомнил об ответственности шеринговых компаний, которые устанавливают и предоставляют самокаты в аренду. Еще это вопрос парковки и самое главное — инфраструктура, подчеркнул глава МВД.

Еще он рассказал, как полиция намерена фиксировать нарушения по скорости.

«У нас для этого все инструменты есть. Но прежде чем фиксировать, надо чтобы законодательно было. У нас масса предложений, будет работать. Депутаты примут, а мы будем исполнять», — сказал он.

В последнее время в Казахстане все чаще фиксируют нарушения, которые совершают самокатчики. Последний случай произошел накануне, в Алматы два подростка на самокатах врезались в коляску с младенцем.

Их привлекли к административной ответственности, родителей тоже наказали за ненадлежащее воспитание детей.