Комитет по образованию Петербурга прокомментировал сбой в работе электронного дневника

В настоящее время сайт и приложение работают штатно.

В комитете по образованию Петербурга прокомментировали сбой электронного дневника портала «Петербургское образование». В настоящее время сайт и приложение работают штатно, подчеркнули в ведомстве.

Все данные, которые передаются образовательными учреждениям, отображаются как по детям, так и по расписанию. Предварительно, перебои произошли в связи с тем, что родители массово перешли в сервис после рассылки.

Также сообщается, что обновленная версия приложения «Электронный дневник. Петербургское образование» доступна для Android в RuStore. Скоро оно появится и для IOS в App Store.

Внимание: необходимо сначала удалить предыдущую версию приложения с мобильного устройства, а затем установить новую версию из магазина RuStore.

Пресс-служба комитета по образованию Петербурга