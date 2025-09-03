В челябинском парке Гагарина демонтируют легендарную скульптуру Гулливера

Жителям Челябинска предложили самим решить, какой объект появится на обновлённой площадке. До 10 сентября челябинцы могут оставлять свои идеи в комментариях под постом в соцсети парка. Самые интересные предложения вынесут на голосование на платформе обратной связи.
Горожане уже предложили несколько идей: космонавт, персонаж из «Тайны третьей планеты», ракета с Белкой и Стрелкой. И всё же больше всего лайков собирают сообщения с просьбами всё-таки попытаться отреставрировать Гулливера, с которым связано так много тёплых воспоминаний.