В Воронеже открылся центр дистанционной радиологии

В Воронеже открыли центр дистанционной радиологии. Врачи областного диагностического центра будут оперативно в режиме онлайн описывать рентгеновские и КТ-снимки для врачей районных больниц в вечернее и ночное время, выходные и праздники. В воронежском минздраве считают это большим подспорьем в борьбе со смертностью.
В районах наблюдается дефицит рентгенологов. Часто нужно срочно сделать и расшифровать снимки для исключения острой пневмонии или инсульта, когда счет идет на минуты. И теперь не нужно будет ждать описание снимка до рабочего времени — утра или понедельника. Изображение, загруженное в региональную радиологическую систему SMART RIS, будут поступать сразу в цифровом виде в центр диагностической радиологии, описываться специалистами диагностического центра, а врачи на местах в режиме онлайн будут получать результаты.
По плану, в течение вечерне-ночного дежурства по будням специалисты ЦДР будут описывать до 200 снимков за смену, а в выходные и праздничные дни за сутки — до 300 рентгеновских и КТ-снимков, сделанных в райбольницах по экстренным показаниям.