В Воронеже открылся центр дистанционной радиологии

В районах наблюдается дефицит рентгенологов. Часто нужно срочно сделать и расшифровать снимки для исключения острой пневмонии или инсульта, когда счет идет на минуты. И теперь не нужно будет ждать описание снимка до рабочего времени — утра или понедельника. Изображение, загруженное в региональную радиологическую систему SMART RIS, будут поступать сразу в цифровом виде в центр диагностической радиологии, описываться специалистами диагностического центра, а врачи на местах в режиме онлайн будут получать результаты.