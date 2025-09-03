Эксперты назвали самых дефицитных специалистов в Воронежской области

Специалисты HeadHunter провели исследование, в котором определили самые дефицитные профессии в Воронежской области в августе 2025 года.
Самым редким кандидатом стал дворник — на одну вакансию подали лишь 0,7 резюме. Видимо, объясняется это как непрестижностью профессии, так и низким уровнем отплаты труда.
Немного кандидатов и на вакансии токарей и врачей — соответственно 1,1 и 1,2 резюме.
Также дефицитными на рынке труда являются сварщики (1,4 резюме на вакансию), повара и пекари (1,5), продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (1,6), слесари и сантехники (1,8), мерчандайзеры (2,0), монтажники и фармацевты (2,1).
Назвали и самые критичные отрасли по нехватке кадров. Это розничная торговля (2,1 резюме на вакансию), здравоохранение (2,7), сфера производственного и сервисного обслуживания (3,2), строительство (3,6), аграрный сектор (3,9).
Также в исследовании отметили, что из двадцатки самых дефицитных по области половина — представители рабочих специальностей.
В целом по сравнению с 2024 годом количество предложений о работе снизилось на 26%. В то же время количество резюме, напротив, выросло на четверть. Работодатели все чаще предпочитают искать узких специалистов.