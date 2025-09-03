Стало известно, когда дадут отопление в Уфе

На оперативном совещании в администрации Уфы рассказали, когда в домах появится отопление. Первый заместитель мэра Сергей Кожевников поручил городским службам подготовиться к подаче тепла до октября.
«Для этого до конца сентября нужно подготовить акты. А в середине сентября коммунальные службы заполняют систему химочищенной водой. В прошлом году к началу октября мы дали тепло в социальных объектах. В этом году также с учетом прогноза Башгидромета и общей статистики по температурному режиму нужно будет запланировать подачу тепла в социальные объекты к началу октября», — сказал Сергей Кожевников.
Добавим, по правилам, тепло включают, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов. Для подключения руководителям социальных учреждений необходимо обращаться с заявлением в единую теплоснабжающую организацию.