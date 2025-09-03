Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда дадут отопление в Уфе

Первый заместитель мэра Уфы Сергей Кожевников поручил городским службам подготовиться к подаче тепла до октября.

Источник: Башинформ

На оперативном совещании в администрации Уфы рассказали, когда в домах появится отопление. Первый заместитель мэра Сергей Кожевников поручил городским службам подготовиться к подаче тепла до октября.

«Для этого до конца сентября нужно подготовить акты. А в середине сентября коммунальные службы заполняют систему химочищенной водой. В прошлом году к началу октября мы дали тепло в социальных объектах. В этом году также с учетом прогноза Башгидромета и общей статистики по температурному режиму нужно будет запланировать подачу тепла в социальные объекты к началу октября», — сказал Сергей Кожевников.

Добавим, по правилам, тепло включают, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов. Для подключения руководителям социальных учреждений необходимо обращаться с заявлением в единую теплоснабжающую организацию.