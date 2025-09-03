Ричмонд
Электричество частично отключили в Иркутском районе

Специалисты устраняют технологическое нарушение режима работы сети.

Для ликвидации технологического нарушения режима работы сети частично отключили электричество в 17.39 сегодня, 3 сентября, в Иркутском районе. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов в деревнях Куда и Карлук, а также в ДНТ «Весна», ДНТ «Дубравка», ДНТ «Пирс», пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Восточных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины нарушения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 21.00.