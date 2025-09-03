Электричество частично отключили в Иркутском районе

Для ликвидации технологического нарушения режима работы сети частично отключили электричество в 17.39 сегодня, 3 сентября, в Иркутском районе. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов в деревнях Куда и Карлук, а также в ДНТ «Весна», ДНТ «Дубравка», ДНТ «Пирс», пишет ИА IrkutskMedia.