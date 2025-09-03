Ричмонд
Волгоградцы могут выбрать деньги вместо льгот до конца сентября

Об этом сообщили в СФР.

Жители Волгограда, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить форму получения набора социальных услуг.

В СФР объяснили: натуральная форма включает предоставление лекарственных препаратов и медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В случае если человек не планирует пользоваться этими услугами, он может отказаться от них и получать денежную компенсацию. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление одним из способов: через портал государственных услуг, в клиентской службе Социального фонда или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

Можно указать разный способ получения для каждой услуги в составе набора. Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд к нему, но отказаться от получения лекарств, за которые будут производить ежемесячную денежную компенсацию.

Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего календарного года и будет сохраняться до тех пор, пока получатель не примет решение изменить его и не подаст новое заявление.

Если заявление уже подавалось ранее, повторная подача не требуется — набор социальных услуг будут предоставлять в денежной форме до момента изменения решения получателем.