В Ташкентской области оштрафовали кафе, в котором готовили шашлыки из воробьёв

На самом деле употребление такого мяса может быть опасным для здоровья. Дикие воробьи — потенциальные переносчики паразитов (например, гельминтов), а также различных инфекций: сальмонеллёза, орнитоза, птичьего гриппа и других заболеваний, опасных для человека. Кроме того, воробьи питаются чем попало, например, остатками еды с помоек, что повышает риск содержания в их мясе тяжёлых металлов, пестицидов и других вредных веществ.