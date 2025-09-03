Ричмонд
В Ташкентской области оштрафовали кафе, в котором готовили шашлыки из воробьёв

Vaib.uz (Узбекистан. 3 сентября). В Узбекистане становится всё более популярной сомнительная тенденция: в некоторых кафе и чайханах начали предлагать шашлык и другие блюда из мяса воробьёв.

Подобные блюда, почему-то, позиционируются как полезные для здоровья и даже якобы улучшающие «мужскую силу», хотя никаких научных доказательств этому не существует.

На самом деле употребление такого мяса может быть опасным для здоровья. Дикие воробьи — потенциальные переносчики паразитов (например, гельминтов), а также различных инфекций: сальмонеллёза, орнитоза, птичьего гриппа и других заболеваний, опасных для человека. Кроме того, воробьи питаются чем попало, например, остатками еды с помоек, что повышает риск содержания в их мясе тяжёлых металлов, пестицидов и других вредных веществ.

Первые шаги по борьбе с этой практикой предприняли экоинспекторы в Ташкентской области. На днях в социальных сетях появилось рекламное видео, в котором в чайхане Ulfatlar в Янгиюльском районе готовят шашлык из мяса воробья. Сотрудники отдела экологии и патрульной службы УВД оперативно выехали на место.

В ходе проверки инспекторы не обнаружили факта приготовления шашлыка из воробьиного мяса в указанной чайхане. Однако руководитель заведения пояснил, что видеоролик был снят ранее, чтобы привлечь больше клиентов, а в настоящее время в чайхане такое мясо не готовят. Государственные инспекторы провели разъяснительную работу, чтобы подобных нарушений впредь не допускалось.

В результате на руководителя чайханы был составлен административный протокол по части 1 статьи 63 Кодекса об административной ответственности (приём продукции незаконной охоты, рыболовства, сбора и заготовки дикорастущих растений), и ему был назначен штраф в размере 4 120 000 сумов.

Экзотика ради сомнительных «полезных свойств» может обернуться реальной опасностью для здоровья и наказанием для бизнеса. Пора выбирать безопасную и проверенную еду — как для себя, так и для окружающей среды.