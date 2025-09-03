Более 1000 семей Хабаровского края получат новое жилье до конца 2026 года

Свыше 1000 семей Хабаровского края переедут из аварийных домов до конца 2026 года, сообщили в комитете по информационной политике и массовым коммуникациям правительства региона. Жилищный фонд улучшают по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«В настоящее время в регионе расселяют дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Для Хабаровского края поставлена задача сократить непригодный для проживания фонд почти на 80 тысяч квадратных метров — это более 4 тысяч человек. Для достижения этой цели с этого года впервые будут приобретаться жилые помещения у застройщиков в строящихся домах по договорам долевого участия», — говорится в сообщении.
Первые контракты на покупку 228 квартир уже заключили в Комсомольске-на-Амуре и Бикине. Также в планах переселить жителей Хабаровска.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.