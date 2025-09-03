Более 1000 семей Хабаровского края получат новое жилье до конца 2026 года

«В настоящее время в регионе расселяют дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Для Хабаровского края поставлена задача сократить непригодный для проживания фонд почти на 80 тысяч квадратных метров — это более 4 тысяч человек. Для достижения этой цели с этого года впервые будут приобретаться жилые помещения у застройщиков в строящихся домах по договорам долевого участия», — говорится в сообщении.