В бурятском улусе Баянгол в День знаний открылась новая школа

Новая школа, рассчитанная на 176 мест, открылась 1 сентября в улусе Баянгол Республики Бурятии, сообщили в администрации Баргузинского муниципального района. Учреждение построили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Общая площадь здания составляет 5,6 тыс. кв. м. Его возвели в соответствии со всеми требованиями и оснастили современным оборудованием. В частности, внутри разместили спортивный и актовый залы, столовую и библиотеку.
«Новая школа — это не просто стены, это новый импульс для развития. Будем стараться оправдать доверие и воспитать достойное поколение», — отметила директор образовательного учреждения Екатерина Дондупова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.