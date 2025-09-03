Аграриев Татарстана приглашают на обучение в «Школу фермера»

Образовательная программа пройдет на базе Казанского государственного аграрного университета. Присоединиться к ней могут как начинающие бизнесмены в сфере агропромышленности, так и опытные специалисты. Слушатели получат необходимые знания и компетенции для создания и успешного развития своего дела. Отметим, что для них проведут обучение по двум новым направлениям: «Животноводство» и «Развитие сельскохозяйственной кооперации».