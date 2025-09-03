Аграриев Татарстана приглашают на обучение в «Школу фермера»

Аграриев Республики Татарстан приглашают пройти обучение в «Школе фермера», которое стартует 30 сентября, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Поддержка фермерского дела соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Образовательная программа пройдет на базе Казанского государственного аграрного университета. Присоединиться к ней могут как начинающие бизнесмены в сфере агропромышленности, так и опытные специалисты. Слушатели получат необходимые знания и компетенции для создания и успешного развития своего дела. Отметим, что для них проведут обучение по двум новым направлениям: «Животноводство» и «Развитие сельскохозяйственной кооперации».
Для участия необходимо до 7 сентября включительно подать заявку через сайт Свое Фермерство. А перечень необходимых документов и конкурсное задание нужно отправить на почту: sh.fermer_rt@mail.ru. Затем 35 победителей получат возможность пройти бесплатное обучение по программе профпереподготовки «Агробизнес фермерского хозяйства» с выдачей диплома.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.