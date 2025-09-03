10-ти балльные пробки парализовали движение в Иркутске 3 сентября

Пробки в Иркутске вечером 3 сентября 2025 достигли рекордных десяти баллов. И это притом, что на часах только 18:30! Видимо, все решили успеть домой до начала ливня. Километровые очереди образовались на Лермонтова, Старо-Кузьмихинской, бульваре Гагарина, также движение парализовано в центре города.
— А я карась, буль буль, мне пробки ни по чем, — развлекаются в пробках автомобилисты.
Застыли и многие другие улицы — Рабочая, Маршала Конева, Байкальская, Дзержинского, Партизанская, Ленина, Советская. А это только середина недели. Сейчас остается только ждать, когда пробки в Иркутске вечером 3 сентября 2025 года рассосутся и дороги станут свободными.