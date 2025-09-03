Ричмонд
Южноуральцы могут выбрать, в какие поселки провести Интернет

В Челябинской области стартует новое голосование за повышение качества жизни людей.

Источник: Freepik

В этот раз жителям предлагается выбрать поселение, где живут от ста до тысячи человек, в которые в следующем году проведут мобильный интернет, сообщили в пресс-службе Заксобрания региона. Поделиться мнением можно до 9 ноября.

Голосование пройдёт двумя способами. Первый и самый удобный — через портал «Госуслуг». Если вы открыли сайт на компьютере, достаточно на главной странице выбрать иконку с подписью «Голосуйте за подключение к мобильному интернету». В приложении на смартфоне можно отыскать голосование через поиск.

Второй способ выбрать посёлки для проведения интернета — отправить почтой заявку в Минцифры РФ. В письме необходимо указать ФИО, свой адрес регистрации и необходимый вам населённый пункт.

Челябинская область в последние годы держится в топе самых голосующих регионов. В прошлый раз при участии 24 тысяч южноуральцев были отобраны 42 населённых пункта региона, в которых до конца 2025 года проведут интернет.

