На Кубани обновят участок дороги Ейск — Ясенская — Копанская — Новоминская

Отрезок длиной более пяти километров расположен в Каневском районе.

Источник: Национальные проекты России

Отрезок трассы Ейск — Ясенская — Копанская — Новоминская в Краснодарском крае отремонтируют в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Работы проводят на участке длиной 5,3 км, расположенном в Каневском районе. Сейчас подрядчик фрезерует старое асфальтовое покрытие и устраняет просадки дорожного полотна. Ремонт должны завершить до конца этого года.

Напомним, что ранее в Каневском районе началось обновления фрагмента еще одной автодороги. Это отрезок трассы Каневская — Большие Челбасы — Мигуты с 14 по 20 км. Его также планируют привести в порядок к концу 2025-го.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.